كومان يعلق على لقطة ميسي المثيرة للجدل قبل مواجهة ريال بيتيس

السبت 07/نوفمبر/2020 - 04:45 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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علق رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة على لقطة ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق وهو يمشي في الملعب أثناء مواجهة دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا بأنها لقطة عادية كما أكد جاهزية فريقه لخوض مواجهة ريال بيتيس غدًا السبت وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

وقال كومان في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:"ستكون مباراة هامة، مواجهة ريال بيتيس ستكون على أرضنا وهو فريق يلعب بشكل جيد، ستكون الأمور صعبة، يجب أن نتحسن دفاعيًا فيما يتعلق بما قدمناه ضد دينامو كييف ونكون أكثر مشاركة وأكثر تنظيمًا".

وعن لقطة ميسي وهو يمشي في الملعب، علق كومان قائلاً:"كانت اللقطة في الدقيقة 93 وآخر ثواني في المباراة والنتيجة لصالحنا، يمكن أخذ هذه اللقطة العادية لأي لاعب وأترك إثارة الجدل لكم، لا يمكن أن نكون أكثر وعيًا بصورنا من العمل".

وعن خواكين، قال كومان:"أتفهم أنه موضوع مثير للاهتمام بالنسبة لكم لكني لن أقحم نفسي في مثل هذه الأشياء، إذا كنت تريد التحدث أكثر فهذه مشكلتك وأنا تركيزي على المباراة ولا أدخل في أمور فردية أو الماضي".

وأضاف:"فريق مثل برشلونة يجب أن يكون دائمًا في القمة وإذا لم تكن كذلك تتلقى الانتقادات والموسم طويل وعلينا العمل بشكل تدريجي، نحتاج إلى 3 نقاط وراحة البال، لكني لا أعرف إذا كان مع الفوز سيكون لدينا الهدوء، فهو ناد تحدث فيه أشياء كثيرة".

وعن فترة التوقف الدولي، قال كومان:"أي مدرب يحب أن يكون لديه اللاعبين في فترات الراحة لتدريبهم على الأشياء التكتيكية وتحسينهم لكننا نعلم أن التقويم ضيق، سأستقبلهم جميعًا يوم الخميس والمباراة ضد أتلتيكو مدريد السبت".

وعن مشكلة الدفاع، علق كومان قائلاً:"لا أعرف كيف عملوا من قبل في المواسم الماضية، لم أكن هنا وشاهدت المباريات لكنهم لعبوا بطريقة أخرى، كانت المشكلة في خط الوسط حيث لم نُسيطر جيدًا وحين تفشل في السيطرة تتولد مشاكل الدفاع".

وعن أومتيتي، قال كومان:"إذا كان أومتيتي هنا فهو يعمل تحت قيادتي وهو لم يتدرب بشكل كامل ويؤدي بعض الأجزاء فقط، علينا أن ننتظره حتى يتدرب دون مشاكل وإذا كان بحالة جيدة بدنيًا وفنيًا سأعتمد عليه".

وتابع:"علينا أن نكون سعداء بالحارس نيتو وأثبت أنه حارس رائع، لم نتعجل للدفع بتير شتيجن بعد عودته، وكان من المهم بالنسبة له أن يلعب وكان لديه الكثير من العمل وأنقذنا وكان رائعًا وأنا سعيد جدًا به".

وأردف قائلاً:"آمل أن يُسدد اللاعبون أكثر من خارج المنطقة، نمتلك لاعبين يبحثون عن التمرير داخل المنطقة، ونتحدث معهم عن التسديد من الخارج ولكن في غضون شهرين، لا يمكنني تغيير لاعب كرة قدم للقيام بشيء مختلف عما كان يفعله".

واستطرد قائلاًً:"لقد تحدثت مع ألينيا وريكي بويج حول مستقبلهما، رأيت ألينيا بشكل جيد في التدريبات وهو منفتح للتحسن ويعتمد الأمر على الآداء في التدريبات، وإذا كان اللاعب يستحق سأمنحه الدقائق".

واختتم كومان تصريحاته قائلاً:"قد تكون لدينا مشكلة في مركز قلب الدفاع بسبب الإصابات لكننا نعلم أن فرينكي دي يونج يمكنه اللعب في هذا المركز أيضًا لكني اعتبره لاعب محوري".

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