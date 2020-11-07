ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء مباريات اليوم

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:32 ص
بوابة الفجر
اميرة فطيم
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اعتلى فريق الهلال حامل اللقب، صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 10 نقاط، بعدما حقق فوزا ثمينا على الاتفاق بهظفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وسقط الاتحاد المحترف ضمن صفوفه المدافع المصرى أحمد حجازى في فخ التعادل مع التعاون بهدف لمثله، حيث سجل رومارينيو هدف العميد الوحيد عند الدقيقة 59 من ركلة جزاء، ثم أدرك عبدالله الجوعى التعادل عند الدقيقة 73.

وحقق الباطن فوزا كاسحا على نظيره أبها بثلاثة أهداف دون رد، فيما خبم التعادل السلبي على مواجهة ضمك والفيصلي.

ومن المقرر أن ستكمل منافسات الجولة الرابعة اليوم السبت، حين يواجه العين فريق الأهلي، ويلتقي الفتح بالشباب، فيما سيكون النصر على موعد مع القادسية.

وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي عقب انتهاء مواجهات اليوم:-
1- الهلال 10 نقاط
2- الفيصلي 8 نقاط
3- الفتح 7 نقاط
4- الشباب 7 نقاط
5- الرائد 7 نقاط
6- الباطن 3 نقاط
7- القادسية 6 نقاط
8- الأهلي 6 نقاط
9- الاتفاق 6 نقاط
10- الاتحاد 4 نقاط
11- التعاون 4 نقاط
12- أبها 4 نقاط
13- الوحدة 3 نقاط
14- ضمك 0 نقاط
15- النصر 0 نقاط
16- العين 0 نقاط

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