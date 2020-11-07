موعد مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:31 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يستضيف ملعب جوديسون بارك، ظهر اليوم السبت 7 نوفمبر، مواجهة تجمع بين إيفرتون وضيفه مانشستر يونايتد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبحث الفريقان عن لعودة للانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن خسر إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية، وانهزم اليونايتد أمام أرسنال.

يحتل إيفرتون المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يقبع اليونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط، مع وجود مباراة مؤجلة ضد بيرنلي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس HD2 ويديرها تحكيمياً، الحكم بول تيريني.

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