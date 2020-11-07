تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ليفربول بالبريميرليج

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:29 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
Advertisements
يستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره نادي ليفربول فى الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

وجاءت تشكيلة مان سيتي المتوقعة للمباراة كالتالي:
حراسة المرمي : اديرسون.
خط الدفاع : لابورت، دياز، والكر، كانسيلو.
خط الوسط: دي بروين، رودريجو، فودين.
خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، رياض محرز، توريس.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ حوالي 10 ساعة

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يتحرك من جديد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

الانتخابات الأمريكية.. بايدن يتعهد بوضع خطة لمواجهة كورونا

منذ 35 دقيقة

غرق كورنيش الإسكندرية وكوبري المندرة بمياه الأمطار

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ يوم

شاهد.. عمرو أديب عن الانتخابات الأمريكية: "أبو حنان مشي.. جه أبو عنتر"

منذ حوالي 3 ساعات

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ حوالي 17 ساعة

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

"بعد إصابة 37 فنانا بكورونا"..الباز يطالب مهرجان الجونة بسحب تكريم متحدث الصحة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:49 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

05:43 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

08:14 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

12:32 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

غدًا.. وكيل الأزهر يفتتح معهدًا جديدًا بمحافظة الدقهلية

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب