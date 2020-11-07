تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ليفربول بالبريميرليج

يستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره نادي ليفربول فى الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.





وجاءت تشكيلة مان سيتي المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي : اديرسون.

خط الدفاع : لابورت، دياز، والكر، كانسيلو.

خط الوسط: دي بروين، رودريجو، فودين.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، رياض محرز، توريس.



