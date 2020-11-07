تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي بالبريميرليج

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:28 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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يحل نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ضيفا ثقيلا على نظيره مانشستر سيتي فى الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي:
حراسة المرمي : أليسون بيكر.
خط الدفاع : جوميز، روبيرتسون، أرنولد، ماتيب.
خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، جوتا.
خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

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