تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال بيتيس بالدوري الإسباني

يواجه اليوم السبت نادى برشلونة على ارضه نظيره ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.





وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة للمباراة كالتالي :

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليت، بيكيه، ديست.

خط الوسط: دي يونج، بيانيتش، بوسكيتس.

خط الهجوم: فاتي، ميسي، عثمان ديمبلي.



