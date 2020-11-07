فينجر يوجه رسالة خاصة إلى أحمد فتحي

وجه الفرنسي ارسين فينجر، مدرب فريق آرسنال الإنجليزي السابق، رسالة خاصة إلى أحمد فتحي لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي السابق، والمنتقل حديثًا إلى صفوف بيراميدز ضمن انتقالات الصيف الحالية.





وأشار فينجر في رسالته التي تمت إذاعتها في برنامج اللعيب الذي يذاع على قناة ام بي سي مصر، إلى أنه يرغب في رؤية أحمد فتحي في أحد أندية أوروبا في الفترة المقبلة، متمنيا له التوفيق في مشواره القادم.





وسبق وأن التقى أحمد فتحي بمدرب آرسنال السابق، ارسين فينجر، خلال حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منذ عامين بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وأوضح أحمد فتحي أن المدرب الفرنسي، طلب منه أن يخضع لمعايشة تحت قيادته لتعلم أساليب التدريب الخاصة به وذلك بعد اعتزال كرة القدم.





يشار إلى أن أحمد فتحي تربطه علاقة قوية بارسين فينجر، حيث خضع نجم الأهلي السابق لفترة معايشة في وقت سابق، تحت قيادة الفرنسي في نادي آرسنال مرتين عندما كان لاعبا شابا في صفوف الإسماعيلي.

جدير بالذكر أن أحمد فتحي كان على بعد خطوات من تمثيل الجانرز إلا أن الأمور لم تتم بنجاح.



