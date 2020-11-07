محمد صلاح: قرار منح شارة قيادة المنتخب في يد المدرب " مش عايز مشاكل"

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:16 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أوضح النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، موقفه من ارتداء شارة قيادة المنتخب الوطني.

وأشار محمد صلاح في تصريحات تليفزيونية، أن هذا القرار في يد المدير الفني للمنتخب ولا لأحد دخل فيه، مضيفا "متعمليش مشاكل وليس من حقي الحديث في هذا الأمر".

وتابع، " لا أعلم ترتيبي في هذا الشأن، وهذا يعطيني الثقة أكثر مع زملائي، وفي حال تواجد فتحي أو عبدالله هم أصدقائي والقرار قرارهم مع المدرب".

وعبر عن فخره بوجود قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أنه حرص على متابعة مباراتي الفريقين في دور النصف النهائي أمام الوداد والرجاء المغربي.

وأوضح أنه تمنى وصول الفريقين إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفي الوقت ذاته لا يريد أن يكون هناك حساسية بين لاعبي الفريقين، وخاصة المتواجدين في صفوف المنتخب.

واختتم، "سعيد بتأهل الفريقين، والفريق الذي يستحق هو من سيفوز باللقب".

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