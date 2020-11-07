ناجلسمان ينافس بوكيتينيو على قيادة مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن آخر تطورات مستقبل النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي في الموسم الحالي.





ونوهت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن مانشستر يونايتد كان قد خسر بهدفين مقابل هدف على يد إسطنبول باشاك شهير التركي في بطولة دوري أبطال أوروبا كما تراجع ترتيبه في جدول الدوري الإنجليزي إلى المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن مسئولي الشياطين الحمر تواصلوا مؤخرًا مع وكلاء أعمال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي السابق من أجل قيادة الشياطين الحمر خلفًا لسولسكاير.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هذه الاتصالات تتعارض مع أنباء تم تداولها مؤخرًا عن وجود دعم إداري لسولسكاير ورفض إقالته مبكرًا.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن بوكيتينو يعتبر البديل المفضل لدى إدارة الشياطين الحمر وسيتولى قيادة مانشستر يونايتد في حالة إقالة المدير الفني النرويجي.





وعلى نفس الجانب، أكدت وسائل إعلام عالمية أن جوليان ناجلسمان المدير الفني للايبزيج دخل دائرة إهتمام مانشستر يونايتد لخلافة سولسكاير في الفترة المقبلة.



