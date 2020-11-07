تعرف على موعد انضمام هالاند إلى ريال مدريد

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:48 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني أبدى رغبته في التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أنه قبل انضمام هالاند إلى الفريق الألماني كانت إدارة ريال مدريد ترغب في التعاقد مع النجم النرويجي عندما كان يلعب في صفوف سالزبورج النمساوي كما كانت العديد من الأندية ترغب في التعاقد معه على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي الإ أن هالاند قرر الأنتقال إلى بروسيا دورتموند.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد حدد موعد تعاقده مع إيرلينج هالاند، حيث حدد صيف عام 2022 من أجل التعاقد معه.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن الشرط الجزائي في صفقة هالاند يقدر بـ75 مليون يورو الإ أنه أتضح أن هذا الرقم غير صحيح.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه هناك شبه موافقة مبدئية من النجم النمساوي ومسئولي ريال مدريد على الرغم من أن العلاقة السيئة بين مينيو رايولا وكيل أعمال هالاند وفلورينتيو بيريز رئيس ريال مدريد.

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