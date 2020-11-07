أحمد فتحي يكشف مفاجأة عن عرض الزمالك
السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:25 ص
علي نبوي
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قال أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي السابق، وبيراميدز الحالي إنه تلقى عرضًا من نادي الزمالك للانتقال إليه لكنه رفض.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية إم بي سي مصر ٢ :"أبلغت مسؤولو الزمالك برفض عرضهم لأني بحب النادي الأهلي".
وتابع :"لم أفكر في الانتقال إلى نادي الزمالك رغم أنني تلقيت عرضًا منهم في الفترة الأخيرة".
وواصل :"كان من الصعب أن أنتقل لنادي الزمالك لأنني أحب الأهلي، ولم أساوم النادي الأهلي على العروض".
واختتم ."تلقيت عرضًا بمبالغ كبيرة من نادي الزمالك لكني رفضت حبًا في النادي الأهلي.