أحمد فتحي يكشف مفاجأة عن عرض الزمالك

قال أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي السابق، وبيراميدز الحالي إنه تلقى عرضًا من نادي الزمالك للانتقال إليه لكنه رفض.





وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية إم بي سي مصر ٢ :"أبلغت مسؤولو الزمالك برفض عرضهم لأني بحب النادي الأهلي".





وتابع :"لم أفكر في الانتقال إلى نادي الزمالك رغم أنني تلقيت عرضًا منهم في الفترة الأخيرة".





وواصل :"كان من الصعب أن أنتقل لنادي الزمالك لأنني أحب الأهلي، ولم أساوم النادي الأهلي على العروض".





واختتم ."تلقيت عرضًا بمبالغ كبيرة من نادي الزمالك لكني رفضت حبًا في النادي الأهلي.











