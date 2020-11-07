ترامب: "كل التقدم الذي حققته يوم الاقتراع اختفى مع مرور الأيام"

قال الرئيس الأمريكي المنتهة ولايته دونالد ترامب، إن "كل التقدم الذي حققته يوم الاقتراع اختفى مع مرور الأيام".





وأضاف الرئيس الأمريكي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بدأنا الإجراءات القانونية وبايدن ليس له حق المطالبة بالرئاسة".





وبدأت المؤشرات الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، بين كلا من: الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن، في الظهور، وكانت تميل لصالح الأخير.





اتهم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، منافسيه الديمقراطيين بأنهم يحاولون سرقة الانتخابات.





وقال "ترامب"، في تصريحات نشرتها "سكاي نيوز عربية": "نحن متقدمون بقوة لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات، ولن نسمح لهم بسرقة الانتخابات، ولن نسمح لهم بالفوز".



