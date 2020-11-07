"عراقنا" لكاظم الساهر تسجل مشاهدات مرتفعة

قدم قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، عملاً فنياً، للشعب العراقي بعنوان (عراقنا).





ونشر الساهر أغنيته عبر تطبيع تبادل الصور (انستغرام) معلقاً "هدية من كاظم الساهر إلى الشعب العراقي".





وحصدت أغنية الساهر، عبر (يوتيوب) مشاهدات ضخمة للغاية خلال أسبوع من تاريخ نشرها، حيث نخطت 100 ألف مشاهدة.





وكان الفنان العراقي، قد أصدر أخر ألبوم له بعنوان (حدثيني)، و هو الألبوم السادس والعشرون لكاظم الساهر، وتم إصداره في الثاني من تشرين الثاني/ يناير عام 2019 من إنتاج شركة (بلاتينيوم ريكوردز).