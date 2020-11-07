شاهد.. لحظة بكاء هاني مهنا في حفل زفاف ابنته هنادي (فيديو)
السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:56 ص
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لم يتمالك الموسيقار هاني مهنا نفسه من البكاء خلال حفل زفاف ابنته هنادي مهنا على الفنان الشاب أحمد خالد صالح.
واحتضن مهنا ابنته خلال رقصه معها في ليلة العمر، التي ـقيمت داخل أحد الفنادق الفخمة بالقاهرة وسط التزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
وكان علي رأس الحضور للمباركة للعروسين جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وعدد كبير من نجوم المجتمع الذين حرصوا على حضور مراسم زفاف الثنائي.