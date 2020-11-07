تعرف على حقيقة وفاة الفنانة نشوى مصطفى

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:34 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements

نفي الفنان إيهاب فهمي، الشائعات التى انتشرت عن وفاة النجمة نشوي مصطفي إثر إصابتها بفيروس "كورونا"، مؤكدًا أن حالتها الصحية تتحسن.

ونشر إيهاب فهمي، منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال خلاله: "نشوى مصطفى بخير ومافيش أي حاجة وهتقوم بالسلامه ان شاء الله".

وأضاف "خلال أيام وبلاش إشاعات كاذبه المصدر الوحيد هى نفسها وأسرتها ونقابه المهن التمثيليه وغير هذا كذب من ناس مغرضه نشوى زى الفل باذن الله".


أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ حوالي 7 ساعات

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على حقيقة وفاة الفنانة نشوى مصطفى

منذ ساعة و 14 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بدري بانون يتخذ قرارًا مفاجئًا قبل انضمامه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

منذ حوالي 9 ساعات

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 17 ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. لحظة بكاء هاني مهنا في حفل زفاف ابنته هنادي (فيديو)

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتحرك من جديد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ يوم

خبير موارد مائية يكشف سر تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:49 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

08:14 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

12:32 ص

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

07:11 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

غدًا.. وكيل الأزهر يفتتح معهدًا جديدًا بمحافظة الدقهلية

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب