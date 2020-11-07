تعرف على حقيقة وفاة الفنانة نشوى مصطفى





نفي الفنان إيهاب فهمي، الشائعات التى انتشرت عن وفاة النجمة نشوي مصطفي إثر إصابتها بفيروس "كورونا"، مؤكدًا أن حالتها الصحية تتحسن.



ونشر إيهاب فهمي، منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال خلاله: "نشوى مصطفى بخير ومافيش أي حاجة وهتقوم بالسلامه ان شاء الله".



وأضاف "خلال أيام وبلاش إشاعات كاذبه المصدر الوحيد هى نفسها وأسرتها ونقابه المهن التمثيليه وغير هذا كذب من ناس مغرضه نشوى زى الفل باذن الله".







