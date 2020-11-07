أحمد فتحي: الجهاز الفني لمنتخب مصر طلب مني الاستغناء عن شارة القيادة ورفضت

أكد أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، إنه الجهاز الفني لمنتخب مصر عرض عليه الاستغناء عن شارة منتخب مصر.





وأضاف فتحي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية إم بي سي مصر ٢ إنه أبلغ الجهاز الفني لمنتخب مصر برفضه الاستغناء عن شارة القيادة للمنتخب.





وتابع لاعب بيراميدز بأنه بأبلغ الجهاز الفني بأنه حال رغبتهم في الحصول على شارة قيادة المنتخب فمن الأفضل أن لا يتم استدعاءه.





وواصل :"أحمد حجازي ومحمد النني يرفضان التخلي عن شارك القيادة لمنتخب مصر".





وأشار :"أبلغت من يطلب مني الاستغناء عن شارة القيادة بأنه حال وجود محمد أبو تريكة في منتخب مصر هل سيطلب منه ذلك فرد علي بأن هذا لم يكن ليحدث".





واختتم حديثه :"كان لدي شعور بعدم انضمامي لمنتخب مصر في المعسكر الحالي وأبلغت محمد مجدي أفشة بذلك".



