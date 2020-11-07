أحمد فتحي يكشف طبيعة علاقته مع الخطيب

عبر أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي السابق أن علاقته بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جيدة جدا ، مشيرا إلى أنه يعضقه على المستوى الشخصي.









وقال فتحي في تصرحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر أنه تربطه علاقة قوية بلاعبي الأهلي ، كما أشار فتحي إلى ان مسألة رحيله عن الفريق لم يكن مخطط لها مؤكدا أن هناك متغيرات كثيرة قد تغير بعض الأمور.









وواصل :"شرف لي أني لعبت للنادي الأهلي 12 عام، وهو أكثر ناد لعبت له وهو الذي كنت أحبه منذ الصغر". وزاد :"حققت بطولات كثيرة مع النادي الأهلي، ومريت بظروف صعبة وأخرى لم تكن سهلة، وفي النهاية الحمد لله على كل شيء".



وأشار :"سأفتقد ملعب التتش وأجواء النادي الأهلي، لكن أكدت على اللاعبين بأنني سأتواجد في النادي ولن أتركهم".



وزاد :"خرجت من النادي وعلاقتي رائعة مع مدير الكرة والجهاز الفني واللاعبين وكلهم أخواتي، ولكن هذه هي سنة الحياة".







