أحمد فتحي يكشف طبيعة علاقته مع الخطيب

أحمد فتحي يكشف طبيعة علاقته مع الخطيب
السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:56 ص
علي نبوي
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عبر أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي السابق أن علاقته بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جيدة جدا ، مشيرا إلى أنه يعضقه على المستوى الشخصي.
وقال فتحي في تصرحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر أنه تربطه علاقة قوية بلاعبي الأهلي ، كما أشار فتحي إلى ان مسألة رحيله عن الفريق لم يكن مخطط لها مؤكدا أن هناك متغيرات كثيرة قد تغير بعض الأمور.
وواصل :"شرف لي أني لعبت للنادي الأهلي 12 عام، وهو أكثر ناد لعبت له وهو الذي كنت أحبه منذ الصغر".
وزاد :"حققت بطولات كثيرة مع النادي الأهلي، ومريت بظروف صعبة وأخرى لم تكن سهلة، وفي النهاية الحمد لله على كل شيء".
وأشار :"سأفتقد ملعب التتش وأجواء النادي الأهلي، لكن أكدت على اللاعبين بأنني سأتواجد في النادي ولن أتركهم".
وزاد :"خرجت من النادي وعلاقتي رائعة مع مدير الكرة والجهاز الفني واللاعبين وكلهم أخواتي، ولكن هذه هي سنة الحياة".