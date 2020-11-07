ليلى علوي ترقص على أغنية مهرجان "فكك" (فيديو)

رقصت النجمة ليلى علوى على أغنية مهرجان "فكك" وسط تصفيق أبلة فاهيتا والحضور.

ولعبت ليلى علوى مع أبلة فاهيتا لعبة "بدون كلام" خلال الحلقة، عن فيلم "أنف وتلات عيون"، وفيلم "الحرافيش"، وفيلم "أي أي"، وعن فيلم "ليلة البيبى دول".



يذكر أن النجمة ليلى علوى، حلت مساء أمس الجمعة، ضيفًة على برنامج الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا فى الموسم الجديد، خلال حلقة جديدة من برنامجها "لايف من الدوبلكس".





ونشرت ليلة علوي عبر حسابها على انستجرام، صورا من كواليس تصوير الحلقة.





وعلقت على الصور قائلة: "استنونى بكرة مع أبلة فاهيتا واللذيذة كارو فى حلقة كلها مفاجئات على ontv".



