بسمة: لا أعرف مصدر إصابتي بفيروس "كورونا"
السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:57 ص
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صرحت الفنانة بسمة، بأنها لم تعرف مصدر إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد حتى الان.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أتها سمعت عن شخص كانت نتيجة تحليله إيجابية وقررت بعدها إجراء المسح الطبية متابعة: "على إثر ذلك اكتشفت إصابتي بالفيروس ولم أكن أتوقع ذلك".
وأكدت أنها عندما علمت بإصابتها أبلغت الجميع ممن خالطوني في تلك الفترة وأغلبهم كانت عينتهم سلبية".
كانت الفنانة بسمة، كشقت عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، قبل يومين تطورات حالتها الصحية، بعد إعلانها إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.
وقالت عبر حسابها: "بقالي ازيد من اسبوع معزولة لان نتيجة تحليلي كانت إيجابية. الحمدلله تقريبا مفيش اعراض. اول ما عرفت بلغت الاشخاص اللي خالطتهم ، وهم بدورهم اجروا التحليل، مفكرتش اكتب بوست على السوشيال ميديا لاني فعليا أعلنت للاشخاص المحيطين بيا، وده يكفي بشدة".