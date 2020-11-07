بسمة: لا أعرف مصدر إصابتي بفيروس "كورونا"

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
Advertisements

صرحت الفنانة بسمة، بأنها لم تعرف مصدر إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد حتى الان.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أتها سمعت عن شخص كانت نتيجة تحليله إيجابية وقررت بعدها إجراء المسح الطبية متابعة: "على إثر ذلك اكتشفت إصابتي بالفيروس ولم أكن أتوقع ذلك".

وأكدت أنها عندما علمت بإصابتها أبلغت الجميع ممن خالطوني في تلك الفترة وأغلبهم كانت عينتهم سلبية".

كانت الفنانة بسمة، كشقت عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، قبل يومين تطورات حالتها الصحية، بعد إعلانها إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت عبر حسابها: "بقالي ازيد من اسبوع معزولة لان نتيجة تحليلي كانت إيجابية. الحمدلله تقريبا مفيش اعراض. اول ما عرفت بلغت الاشخاص اللي خالطتهم ، وهم بدورهم اجروا التحليل، مفكرتش اكتب بوست على السوشيال ميديا لاني فعليا أعلنت للاشخاص المحيطين بيا، وده يكفي بشدة".

أخبار تهمك

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ يوم

موسيماني يوجه ضربة قاضية إلى نجم الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ حوالي 5 ساعات

محافظ الإسكندرية تكشف تفاصيل تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية

منذ أقل من ساعتين

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 18 ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. الكشف عن قائمة الراحلين عن الأهلي في الفترة المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

بدري بانون يتخذ قرارًا مفاجئًا قبل انضمامه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتحرك من جديد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:49 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

12:32 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

08:14 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

07:11 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

غدًا.. وكيل الأزهر يفتتح معهدًا جديدًا بمحافظة الدقهلية

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب