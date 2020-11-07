بسمة: لا أعرف مصدر إصابتي بفيروس "كورونا"





صرحت الفنانة بسمة، بأنها لم تعرف مصدر إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد حتى الان.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أتها سمعت عن شخص كانت نتيجة تحليله إيجابية وقررت بعدها إجراء المسح الطبية متابعة: "على إثر ذلك اكتشفت إصابتي بالفيروس ولم أكن أتوقع ذلك".





وأكدت أنها عندما علمت بإصابتها أبلغت الجميع ممن خالطوني في تلك الفترة وأغلبهم كانت عينتهم سلبية".



