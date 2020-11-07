أحمد فتحي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي

كشف أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، عن كواليس رحيله عن النادي الأحمر.





وأضاف فتحي في تصريحات عبر برنامج "اللعيب" والمذاع عبر فضائية إم بي سي مصر :"تلقيت عرضا من نادي بيراميدز في بداية الموسم وكان النادي السماوي سيدفع مبلغ 25 مليون جنيه من أجل الحصول على خدماتي".





وتابع :"كابتن سيد عبد الحفيظ تحدث معي حول هذا العرض وأخبرته بأنني سأستمر مع النادي الأهلي بعدما صليت استخارة".





وواصل :"كابتن سيد عبد الحفيظ تحدث معي بأنه سيتم فتح ملف تجديد التعاقد معي في شهر يناير 2020، ولكن لم يتحدث معي أحد وقام بتأجيل الملف إلى ما بعد مباراة صن دوانز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا".





وزاد :"الأهلي عرض علي تجديد التعاقد ولكن لم نتوصل إلى اتفاق وبعدها تلقيت عددًا من العروض من بينها نادي بيراميدز".





وأردف :"عندما كان مانويل جوزيه مدربا للفريق حصلت على وعد من كابتن محمود الخطيب بالرحيل حال تلقي عرض مميز وبالفعل كان لدي عرضا من نادي كوينز بارك الإنجليزي وكابتن بيبو أكد لي بأنه لو يريد الرحيل والانتقال للنادي الإنجليزي ولكن لم يقدر الله ذلك".





وأوضح :"كان هناك اختلافا معي وبين النادي الأهلي وفي النهاية لم نتوص لاتفاق وأكملت تعاقدي حتى أخر يوم في عقدي".





وأشار :"لم يتحدث معي أحد على الإطلاق بالاستمرار في النادي الأهلي بعدما أعلنت انتقالي إلى نادي بيراميدز".





وأوضح :"بعدما قررت الرحيل لم أجد أي تغيير في المعاملة سواء من المدرب أو كابتن سيد عبد الحفيظ، في النهاية النادي الأهلي هو النادي الذي أحبه وأكن له كل تقدير".





واختتم حديثه :"رحلت عن النادي الأهلي بعدما قدمت كل ما لدي إلى النادي وهذا كان واجب علي لأنه حق النادي علي".