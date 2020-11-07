هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يحتفلان بزفافهما.. وعلاء وجمال مبارك على رأس الحضور

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:43 ص
بوابة الفجر
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احتفل الموسيقار الكبير هاني مهنا بزفاف ابنته الفنانة الشابة هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح.

ويقام الحفل حاليًا داخل أحد الفنادق الفخمة بالقاهرة وسط التزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وكان علي رأس الحضور للمباركة للعروسين جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وعدد كبير من نجوم المجتمع الذين حرصوا على حضور مراسم زفاف الثنائي.

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يحتفلان بزفافهما.. وعلاء وجمال مبارك على رأس الحضور
هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يحتفلان بزفافهما.. وعلاء وجمال مبارك على رأس الحضور
هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يحتفلان بزفافهما.. وعلاء وجمال مبارك على رأس الحضور
هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يحتفلان بزفافهما.. وعلاء وجمال مبارك على رأس الحضور
هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يحتفلان بزفافهما.. وعلاء وجمال مبارك على رأس الحضور
هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يحتفلان بزفافهما.. وعلاء وجمال مبارك على رأس الحضور

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