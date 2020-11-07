هاني الناظر يوجه تحذيرا مهما للمواطنين بشأن كورونا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:55 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف الدكتور هاني الناظر، رئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، عن أن وضع فيروس كورونا في مصر ما زال تحت السيطرة، لافتًا إلى أن حالات الإصابة بدأت تزداد بمعدل قليل منذ قليل.

وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء القاهرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن درجات الحرارة بدأت تتغير، موضحًا أن فيروس كورونا ينشط ويزداد تكاثره في فصل الشتاء وأثناء البرد، ويقل في درجات الحرارة العالية والدليل على ذلك انخفاض الإصابات في يوليو وأغسطس.

وأشار إلى أن برودة الجو ليست العامل الأساسي فقط في نشاط فيروس كورونا، ولكن التهاون وعدم الالتزام بالإجراءات عامل أساسي أيضًا.

وتابع: "سنتعرض لموجة ثانية أشد وأكثر قسوة وخطورة إذا لم يتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية"، منوهًا بأن الفيروس ظهر للمرة الأولى في أوائل مارس وبعدها فصل الصيف، ولكن هذه المرة ظهر وتزايد في شهر نوفمبر وبعدها الشتاء والبرودة العالية، وإذا لم يتم الالتزام سنتعرض لخطورة أكبر.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100106 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.


وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 108754 حالة من ضمنهم 100106 حالة تم شفاؤها، و6343 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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