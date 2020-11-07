أحمد فتحي: شعرت بالضيق في الأهلي لهذا السبب

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:28 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق ونادي بيراميدز الحالي، إنه كان يشعر بالضيق عندما كان يتواجد على مقاعد البدلاء مع الفريق الأحمر ولا يشارك بشكل أساسي.

وأضاف فتحي في تصريحات عبر برنامج "اللعيب" والمذاع عبر فضائية إم بي سي مصر :"أزعل من عدم مشاركتي أساسي، فالكرة بالنسبة لي حياة، ووالدتي تقول لي بأنني لو لم ألعب سأموت".

وتابع :"عندما أشعر بأنني لا أكون قادرًا على ممارسة كرة القدم فبكل تأكيد سأضع حدًا لمسيرتي".

وواصل :"ققضيت 12 عاما داخل النادي الأهلي، ومر عليا مجالس إدارة ولاعبين بجانب أن هناك جمهور قوي يساند اللاعبين والفريق بشكل مميز للغاية".

وزاد :"البقاء أو الرحيل هو قضاء الله عز وجل، مشيرًا إلى أن الاختيار كان صعبًا للغاية".

وأردف :"لم أخسر أي بطولة دوري ممتاز مع النادي الأهلي، وحققت لقب كأس مصر مع النادي الأحمر وساهمت في تتويج الفريق باللقب بعدما سجلت في مرمى المصري البورسعيدي".

وتابع :"أكرم توفيق في مباراة المصري أبلغني بأنني سأسجل هدف في المباراة النهائية، وهو ما تحقق بالفعل".

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