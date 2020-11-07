'الصحفيين' تشكل غرفة عمليات لمتابعة تغطية المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان

أعلنت نقابة الصحفيين، عن تشكيل غرفة عمليات، بإشراف نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وعضوية أعضاء مجلس النقابة: حسين الزناتي وأيمن عبد المجيد وعمرو بدر ومحمد يحيي يوسف.





ويأتي ذلك لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المقررة بداخل مصر يومي السبت والأحد 7 و8 من شهر نوفمبر الحالي، وتلقي أي شكاوى تتعلق بأداء عملهم.





وأضافت نقابة الصحفيين فى بيان لها، أن الغرفة تعمل على مدار الساعة، خلال يومي الانتخابات، ويستمر عملها حتى الانتهاء من فرز الأصوات.





أوضحت نقابة الصحفيين أن أرقام الغرفة التي تتلقى عليها الاتصالات من أعضاء مجلس النقابة:

( 01275121212) – (01012227790)- (01004801214)- ( 01226409228)

ومن الجهاز الإدارى بالنقابة: