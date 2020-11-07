شاهد.. استعدادات المحافظات لاستقبال العرس الانتخابي

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قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، إن 13 محافظة ستشهد عرس ديموقراطي يومي السبت والأحد.



وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزير التنمية المحلية وجه محافظي الـ13 محافظة التي ستشهد المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية اليوم عدة توجيهات، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على مجموعة من المتطلبات.



وأشار إلى أن هناك متابعة بين غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وغرف عمليات الـ13 محافظة، موضحًا أنه تم المرور اليوم على اللجان للتأك من أعمال النظافة، والتأكد من الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي؛ لتأدية العملية الانتخابية بأمان وسلام، مع التأكيد على التباعد الاجتماعي.



ولفت إلى أن هناك وحدات بالمحافظات المصرية لتكافؤ الفرص، وتم تدريب العاملين بها بوزارة التنمية المحلية؛ لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية، والتأكيد على أهمية دور المرأة، وحث الأسرة المصرية على المشاركة.







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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة تفقدية للمقار الانتخابية في ٦ مدن وأحياء، تفقد فيها المقار الانتخابية للوقوف على مدى جاهزيتها وإزالة أي معوقات قبل بدء العملية الانتخابية.



وبدأت الجولة بتفقد مدارس الإمام الشافعي،أم المؤمنين، طنطا الثانوية بنات، الحكمة الثانوية ومعهدي الفتيات والأحمدي بحي أول طنطا، ثم تفقد المحافظ مدارس محمد فريد، الإصلاح الجديدة، الإصلاح المشتركة، صادق الرافعي بحي ثان طنطا.



وانتقل المحافظ لتفقد مدارس مركز ومدينة المحلة، حيث تفقد مدارس الشهيد البزاوي، الصناعية بنات، أحمد عرابي، السادات الثانوية، السيدة عائشة، عبد المجيد سليم، عبد الرحمن بن عوف، السيدة زينب، بالإضافة إلى مقر قوات التأمين بقرية محلة أبو علي.



ثم توجه المحافظ لتفقد المقار الانتخابية بمركز ومدينة سمنود، حيث تفقد مدارس السادات الثانوية، السيدة خديجة، سمنود الرسمية، سمنود الثانوية، التربية الفكرية، ومعهد سمنود الأزهري ومقر قوات التأمين بالمدينة واختتمت الجولة بتفقد مدرستي أم المؤمنين والوحدة بقرية بالراهبين.



ووجه المحافظ باستبدال بعض الأدوات الغير مناسبة وتوفير كافة وسائل الراحة للناخبين مع وجود كراسي متحركة بكل لجنة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المقار.

