أحمد فتحي: لم أتوقع سيناريو خروجي من الأهلي.. وسأفتقد ملعب التتش

أكد أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي السابق على أنه لم يتوقع أن يكون سيناريو خروجه من النادي الأهلي بهذا الشكل المميز.





وقال فتحي في تصريحات عبر برنامج "اللعيب" والمذاع عبر فضائية إم بي سي مصر :"لم أتخيل أن يكون الخروج بهذه الطريقة المميزة من النادي الأهلي، وأحمد الله على كل ما منحه لي وهذا توفيق كبير".





وأضاف :"الاختيار الذي اختاره لي الله سبحانه وتعالى بكل تأكيد سيكون أفضل، وما حدث في مسيرتي الكروية هو توفيق من الله".





وتابع :"لو أردت أن أرسم السيناريو لن أتوقع أن يكون مثل هذا، والحمد لله على كل حال".





وواصل :"شرف لي أني لعبت للنادي الأهلي 12 عام، وهو أكثر ناد لعبت له وهو الذي كنت أحبه منذ الصغر".





وزاد :"حققت بطولات كثيرة مع النادي الأهلي، ومريت بظروف صعبة وأخرى لم تكن سهلة، وفي النهاية الحمد لله على كل شيء".





وأشار :"سأفتقد ملعب التتش وأجواء النادي الأهلي، لكن أكدت على اللاعبين بأنني سأتواجد في النادي ولن أتركهم".





وزاد :"خرجت من النادي وعلاقتي رائعة مع مدير الكرة والجهاز الفني واللاعبين وكلهم أخواتي، ولكن هذه هي سنة الحياة".



