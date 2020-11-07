دفعة قوية للأهلي قبل مواجهة الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لمواجهة نظيره نادى الزمالك فى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب.





قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن رامي ربيعة مدافع فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي، بات جاهزًا لمشاركة في مباراة فريقه أمام الزمالك المقرر لها 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن ذلك جاء بعدما أنهى رامي ربيعة برنامجه التأهيلي بنجاح، وأصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.





وتعرض ربيعه للاصابة بتمزق في العضلة الخلفية غاب علي اثرها عن مباريات فريقه الماضية.











