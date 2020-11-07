بيان تحذيري من الأرصاد بشأن طقس اليوم

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على موقعها الرسمي، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس السبت نهارًا



- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة.



- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.



- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس السبت ليلًا



- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالة، لطيف على جنوب سيناء.



- طقس بارد على شمال الصعيد.



- طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة (40%) على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.





- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ).



- أمطار متوسطة إلى غزيرة (80% تقريبًا) على بعص المناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد)، ومتوسطة 60% تقريبًا (بورسعيد- العريش).





الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.

