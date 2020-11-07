بسمة تكشف تفاصيل إصابتها بالكورونا (فيديو)

كشفت الفنانة بسمة، عن تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن أعراض الإصابة التي ظهرت عليها بسيطة، معلقة: "بلوم على نفسي اللحظات اللي أهملت فيها، وأنا المسئولة محدش هيجي يلبسني الكمامة".





وأشار "بسمة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنها لم تعرف سبب إصابتها بفيروس كورونا، موضحة أنّ إحدى الشخصيات التي كانت معها في الجونة تواصلت معها وأخبرتها أنها مصابة بكورونا، فقررت أن تجري المسحة لتطمئن، وفوجئت أنها أيضا إيجابية، فأخبرت جميع من خالطوها الفترة الأخيرة.





وأضافت أنها لم تعرف شخصًا أصيب بالفيروس ولم يعلن، متابعة: "حالتي بسيطة حسيت بتكسير في ضهري وكنت فاكرة من الكعب، وفقدت حاسة الشم".



