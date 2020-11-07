بسمة تكشف تفاصيل إصابتها بالكورونا (فيديو)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:22 ص
الفنانة بسمة
الفنانة بسمة
هدى عبدالرازق
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كشفت الفنانة بسمة، عن تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن أعراض الإصابة التي ظهرت عليها بسيطة، معلقة: "بلوم على نفسي اللحظات اللي أهملت فيها، وأنا المسئولة محدش هيجي يلبسني الكمامة".

وأشار "بسمة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنها لم تعرف سبب إصابتها بفيروس كورونا، موضحة أنّ إحدى الشخصيات التي كانت معها في الجونة تواصلت معها وأخبرتها أنها مصابة بكورونا، فقررت أن تجري المسحة لتطمئن، وفوجئت أنها أيضا إيجابية، فأخبرت جميع من خالطوها الفترة الأخيرة.

وأضافت أنها لم تعرف شخصًا أصيب بالفيروس ولم يعلن، متابعة: "حالتي بسيطة حسيت بتكسير في ضهري وكنت فاكرة من الكعب، وفقدت حاسة الشم".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100106 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 108754 حالة من ضمنهم 100106 حالة تم شفاؤها، و6343 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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