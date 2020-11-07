خبير موارد مائية يكشف سر تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة (فيديو)

قال الدكتور ضياء القوصي، خبير المياه، ومستشار وزير الري سابقًا، تعليقا على أزمة مفاوضات سد النهضة، إنّ مصر قدمت الكثير من الحلول والتنازلات لإثيوبيا في المفاوضات، والمصريون لن يتوانوا عن تقديم الحلول، ولكن إثيوبيا تحاول دائمًا كسر الوساطة لحل الأزمة.





وأكد "القوصي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء القاهرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنّ منطق الجانب المصري معقول، ولكن هناك مماطلة ورعونة وتنطع من الجانب الإثيوبي، مؤكدًا أن العالم كله يرى ذلك، ومصر صبورة على هذه المماطلة، ولكن يجب أن يكون لها موقف يشهد عليه العالم كله.





وشدد على أن الجانب الإثيوبي يستقوى بأحد ما، وهناك جهات وراء موقفه، معلقًا: "محدش يعمل التصرفات دي إلا لما يكون بيستقوى بحد"، مؤكدًا أنّ قضية المياه بالنسبة لمصر حياة أو موت، وأنّ المصريين لن يتنازلوا عن متر مياه واحد.





إلى ذلك، قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن ليس هناك تنسيق بالقدر الكافي بين مصر والسودان في ملف سد النهضة، لافتا إلى أن تنسيق مصر والسودان هام في هذا الملف كونهما متضررتين من السد ومصالحهما واحدة.





وأشار "علام"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن ما يحدث في مفاوضات سد النهضة مزيد من إضاعة الوقت لصالح الجانب الأثيوبي، لافتا إلى أن الملف يشهد تعقيدات بسبب ظروف الدول، حيث أن أثيوبيا تعاني من مشاكل سياسية داخلية قد تؤثر على التفاوض.



