شاهد.. عمرو أديب عن مواجهة كورونا: "الست احترازية انتحرت"

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يجب أن يحرص المواطنين على ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، مضيفا: "يا جماعة خدوا المسألة جد.. أنتم عندكم اهل، وعندهم أب وأم".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه يجب عدم إقامة حفلات حتى لو سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية، معلقا: "مفيش احترازية.. الست احترازية ماتت وانتحرت.. إحنا داخلين برجلنا على الموجة الثانية"، مضيفا أن إهمال المواطنين سيدفع الدولة لفرض إجراءات مشددة.





وأضاف الإعلامي، أن عدد الإصابات تجاوز 200 إصابة، لافتا إلى أن الجميع علم بالعائدين من الجونة ومصابون بكورونا، متوقعا أنه قد يكون هناك مصابون ولم يعلنوا، لافتا إلى أن الإصابات انتشرت في الاحتفالات التي أقيمت على هامش المهرجان، معتبرا أن من يعرف أنه مصاب بالفيروس ويتواجد في تجمع "جريمة".





هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100106 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 108754 حالة من ضمنهم 100106 حالة تم شفاؤها، و6343 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.