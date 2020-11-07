خالد سليم وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان الموسيقى العربية (صور)





أحيا النجم خالد سليم وريهام عبد الحكيم وياسر سليمان وفرح الموجي اليوم السادس من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ29 والتي انطلقت منذ أيام قليلة.





وافتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، فعاليات مهرجان الموسيقى العربية يوم 1 نوفمبر ومن المقرر تكملة المهرجان في مسارح مختلفة داخل دار الأوبرا.





ومن أبرز النجوم المشاركين في الدورة الجديدة لمهرجان الموسيقى العربية صابر الرباعي، وعلي الحجار، وعاصي الحلاني، وهاني شاكر، وسعد رمضان، وسوما، وكارمن سليمان، وخالد سليم، ومحمد الشرنوبي، ووائل جسار، ومدحت صالح، كما يغيب عن هذه الدورة الموسيقار عمر خيرت وأنغام وأصالة ومروان خوري ورامي عياش.