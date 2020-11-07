خالد سليم وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان الموسيقى العربية (صور)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:34 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

أحيا النجم خالد سليم وريهام عبد الحكيم وياسر سليمان وفرح الموجي اليوم السادس من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ29 والتي انطلقت منذ أيام قليلة.

وافتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، فعاليات مهرجان الموسيقى العربية يوم 1 نوفمبر ومن المقرر تكملة المهرجان في مسارح مختلفة داخل دار الأوبرا.

ومن أبرز النجوم المشاركين في الدورة الجديدة لمهرجان الموسيقى العربية صابر الرباعي، وعلي الحجار، وعاصي الحلاني، وهاني شاكر، وسعد رمضان، وسوما، وكارمن سليمان، وخالد سليم، ومحمد الشرنوبي، ووائل جسار، ومدحت صالح، كما يغيب عن هذه الدورة الموسيقار عمر خيرت وأنغام وأصالة ومروان خوري ورامي عياش.
خالد سليم وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان الموسيقى العربية (صور)
خالد سليم وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان الموسيقى العربية (صور)
خالد سليم وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان الموسيقى العربية (صور)
خالد سليم وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان الموسيقى العربية (صور)
خالد سليم وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان الموسيقى العربية (صور)
خالد سليم وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان الموسيقى العربية (صور)
خالد سليم وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان الموسيقى العربية (صور)
خالد سليم وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان الموسيقى العربية (صور)
خالد سليم وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان الموسيقى العربية (صور)
خالد سليم وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان الموسيقى العربية (صور)
خالد سليم وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان الموسيقى العربية (صور)
خالد سليم وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان الموسيقى العربية (صور)
خالد سليم وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان الموسيقى العربية (صور)
خالد سليم وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان الموسيقى العربية (صور)
خالد سليم وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان الموسيقى العربية (صور)
خالد سليم وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان الموسيقى العربية (صور)

أخبار تهمك

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ ساعة و نصف

موسيماني يوجه ضربة قاضية إلى نجم الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 16 ساعة

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

محافظ الإسكندرية تكشف تفاصيل تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتحرك من جديد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ يوم

بدري بانون يتخذ قرارًا مفاجئًا قبل انضمامه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. الكشف عن قائمة الراحلين عن الأهلي في الفترة المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:49 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

12:32 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

08:14 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

07:11 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

غدًا.. وكيل الأزهر يفتتح معهدًا جديدًا بمحافظة الدقهلية

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب