عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:32 ص
هالة زايد
هالة زايد
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100106 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 108754 حالة من ضمنهم 100106 حالة تم شفاؤها، و6343 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بيان كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

منذ حوالي 6 ساعات

بدري بانون يتخذ قرارًا مفاجئًا قبل انضمامه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتحرك من جديد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يوجه ضربة قاضية إلى نجم الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

بالأسماء.. الكشف عن قائمة الراحلين عن الأهلي في الفترة المقبلة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 14 ساعة

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ يوم

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ حوالي 11 ساعة

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يسابق الزمن للتخلص من هذا الثنائي

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب: بايدن الأقرب لرئاسة البيت الأبيض.. وترامب يحتاج إلى معجزة

منذ 43 دقيقة

محافظ الإسكندرية تكشف تفاصيل تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

قفزة كبيرة في أعداد المتعافين من فيروس كورونا بكفرالشيخ

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

عاجل.. الصحة تعلن تراجع إصابات كورونا (بيان يومي)

عمره 11 يومًا.. خروج أصغر متعافي من كورونا بعزل بلطيم

الصحة: تسجيل 167 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:49 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

08:14 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

07:11 م

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

03:24 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

غدًا.. وكيل الأزهر يفتتح معهدًا جديدًا بمحافظة الدقهلية

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب