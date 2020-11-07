المصري يحسم مصير نجم الفريق

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:22 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، عن رحيل كريم العراقي، نجم صفوف النادي البورسعيدي، في الموسم الجديد أو دخوله في أية صفقات تبادلية.

وقال عدنان حلبية في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كريم العراقي مستمر معنا في الموسم الجديد ولن يرحل عن صفوف المصري".

وتابع: "كل ما يُثار حول رحيل كريم العراقي أو دخوله في صفقات تبادلية مع الزمالك أمر غير صحيح".

ويذكر أن كريم العراقي تألق مع منتخب مصر الأولمبي والنادى المصري الموسم المنقضي مما جعل كل من الأهلي والزمالك يرغبان فى ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



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