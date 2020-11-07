نجم الأهلي السابق: مروان محسن أفضل من كوكا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:21 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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علق عبدالحميد حسن، نجم النادي الأهلي سابقًا، علق على الاختيارات الهجومية في معسكر منتخب مصر وهم مصطفى محمد وأحسن حسن كوكا وحسام حسن.

وقال عبدالحميد حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مروان محسن أفضل من كوكا ويستحق التوجد في صفوف منتخب مصر".

وتابع: "مروان محسن أفضل في الوقت الجاري من كوكا، ومصطفى محمد مهاجم جيد أيضًا ولكن مروان محسن يستحق التواجد في المنتخب".

وأتم: "مروان محسن تعرض لانتقادات لم يتعرض أي شخص في العالم ولكنه عاد وأصبح مهاجم جيد ولا يجب ألا نتعامل مع اللاعب بالقطعة ولازم أن يفصل حسام البدري في اختياراته عن السوشيال ميديا وأرئها".



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