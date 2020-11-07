المصري يُعلن رحيل نجم الفريق لـ بيراميدز

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:14 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، رحيل محمود وادي بشكل رسمي عن صفوف النادي البورسعيدي.

وقال عدنان حلبية في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمود وادي رحل رسميًا إلى نادي بيراميدز وتم الانتهاء من كافة التفاصيل".

وأتم: "بيراميدز تسلم الاستغناء الخاص بيراميدز ووادي أصبح رسميًا لاعبًا في صفوف بيراميدز".

ويذكر أن النادى المصرى قد تعاقد اليوم مع أحمد رفعت لاعب الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

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