شاهد.. أستاذ علم الأوبئة: لقاح "الأنفلونزا" لا يعالج فيروس كورونا ولا يقي منه

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن المنظومة الصحية في مصر تعلمت كثيرا في كيفية التعامل مع فيروس كورونا خلال الموجة الأولى من الوباء.





وأوضح "عنان" خلال مداخلة لقاء مباشر في برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، اليوم أن مصر حاليا أصبح لديها جميع البروتوكولات التي يتم تناولها لعلاج فيروس كورونا.





وأشار إلى أن العلاج المبكر يكون سببا قويا في الوقاية من الوفاه بالفيروس، منوها بأن 80% من المصابين لا تظهر عليهم أى أعراض.





وشدد على ضرورة ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا، مضيفا: "لقاح الأنفلونزا لا يعالج فيروس كورونا ولايقى منه".

ونوه أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بأن الإنسان تقل مناعته خاصة في فصل الشتاء مقارنة بفصل الصيف.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 132 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100006 حالات حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.