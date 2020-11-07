فاروق الباز يكشف تفاصيل جديدة عن لقاح كورونا (فيديو)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:19 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، إنه يتردد لقاح فيروس كورونا سيطرح بعد 4 شهور، مشيرًا إلى أن هناك عدة جهات تعمل على التوصل للقاح.

وأشار "الباز"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه غير معلوم الجهة التي ستطرح اللقاح، لافتا إلى أن هناك 3 شركات في أمريكا تعمل بقوة وتنفق الكثير حتى تتوصل للقاح، كما يوجد جامعتين في أوروبا يعملون أيضا على التوصل للقاح، معلقا: "منقدرش نحكم".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 132 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100006 حالات حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 108530 حالة من ضمنهم 100006 حالة تم شفاؤها، و6329 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ أقل من ساعتين

بدري بانون يتخذ قرارًا مفاجئًا قبل انضمامه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. الكشف عن قائمة الراحلين عن الأهلي في الفترة المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ حوالي 13 ساعة

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 16 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يوجه ضربة قاضية إلى نجم الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الأهلي يتحرك من جديد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ يوم

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

محافظ الإسكندرية تكشف تفاصيل تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

"الصحة العالمية" تكشف سبيل مكافحة فيروس كورونا

مستشار رئيس الجمهورية يكشف موعد انتهاء جائحة "كورونا"(فيديو)

فاروق الباز يحسم الجدل حول تصنيع فيروس كورونا

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:49 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

12:32 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

08:14 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

07:11 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

غدًا.. وكيل الأزهر يفتتح معهدًا جديدًا بمحافظة الدقهلية

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب