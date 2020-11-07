نيللي كريم: دموعي قريبة وبحاول أكتمها وأولادى نقطة ضعفي





قالت الفنانة نيللى كريم، إن أهم ما يعجبها في الرجل أنها تشعر معه بالأمان ويكون ظهر ليها ويحتويها.وأضافت نيللى كريم، خلال لقاءها مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، أن دموعها قريبة جدًا لكنها بتحاول تكتمها وأن لا تظهرها حتى تشعر بالقوة.وتابعت نيللى أن نقطة ضعفها أولادها، وكذلك عندما تجد انسان يحتاج مساعدة، كما انها تعتبر الفلوس وسيلة لمساعدة الاخرين واسعادهم.