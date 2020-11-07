شاهد.. هاني الناظر: سنتعرض لموجة ثانية من كورونا أخطر من الأولى في هذه الحالة

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، إنّ وضع فيروس كورونا في مصر ما زال تحت السيطرة، و حالات الإصابة بدأت تزداد بمعدل قليل.





وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء القاهرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنّ درجات الحرارة بدأت تتغير، موضحًا أنّ فيروس كورونا ينشط ويزداد تكاثره في فصل الشتاء وأثناء البرد، ويقل في درجات الحرارة العالية والدليل على ذلك انخفاض الإصابات في يوليو وأغسطس.





وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، إلى أن برودة الجو ليست العامل الأساسي فقط في نشاط فيروس كورونا، ولكن التهاون وعدم الالتزام بالإجراءات عامل أساسي أيضًا.





وتابع: "سنتعرض لموجة ثانية أشد وأكثر قسوة وخطورة إذا لم يتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية"، منوهًا بأنّ الفيروس ظهر للمرة الأولى في أوائل مارس وبعدها فصل الصيف، ولكن هذه المرة ظهر وتزايد في شهر نوفمبر وبعدها الشتاء والبرودة العالية، وإذا لم نلتزام سنتعرض لخطورة أكبر".



