نيللي كريم تكشف عن أصعب مشهد خلال مشوارها الفني









قالت النجمة نيللي كريم، إن هناك العديد من المشاهد التي تأثرت بها والأقرب إلي قلبها خلال مشاركتها في العديد من الاعمال السينمائية والدرامية.واضافت نيللي كريم خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" مع الاعلامي د. عمرو الليثي أن هناك مشهد بمسلسل "سجن النسا" عندما قام الضابط باخباري ان ابني قد توفي، وهو علي الرغم من انه مشهد صامت الا أنني تأثرت جدًا وتم تصويره مرة واحدة وسط تأثر كبير مني ومن المخرجة كاملة أبو ذكرى وجميع من حضر التصوير.وعلي جانب آخر كشفت نيللى كريم ان مسلسل "ذات" الأقرب إلى قلبى لانه بيعيش كل مراحل الست المصرية.وأيضا كشفت نيللي كريم انه لا يوجد جزء ثاني لمسلسل "١٠٠ وش" وهنكمل بفيلم سينما.واضافت ان مسلسل ١٠٠ وش جاء بعد مجموعة من الاعمال تقيلة وبتناقش قضايا كبيرة في المجتمع، فقررت اعمال حاجة لايت كوميدى والحمد لله نجح.