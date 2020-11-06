كورونا.. فرنسا تسجل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الجمعة، تسجيل 828 حالة وفاة و60,486 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الفرنسية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى مليون و660 ألفًا تقريبًا، فيما بلغ عدد الوفيات 28,979 حالة وفاة، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسجلت وفيات كورونا في فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 828 حالة جديدة، منها 398 في المستشفيات، و430 في دور المسنين على مدى ثلاثة أيام.