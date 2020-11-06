البنك الأهلي يقترب من حارس الأهلي والمقاصة السابق

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إقترب فريق البنك الأهلي، من إبرام التعاقد مع أحمد عادل عبد المنعم، حارس الأهلي والمقاصة، السابق بيع لمدة موسم.



وتقترب الصفقة من اتمامها بشكل نهائي، ويتبقى فقط المقابل المادي الذي سيحصل عليه اللاعب ليتم اعلان الصفقة بشكل رسمي.



وضم الفريق عدد من الصفقات الجديدة، وهم " محمد كوفي، وموسى دياورا، لاعب الإنتاج الحربي، وأحمد ياسين، لاعب مصر المقاصة السابق، وثنائي المصري، بهاء مجدي، وأحمد ياسر.



ويسعى البنك الأهلي للتعاقد مع العديد من الصفقات خلال الفترة المقبلة لتعزيز صفوف الفريق وتلبية احتياجات الجهاز الفني.



ويقود البنك ،جهاز يتكون من محمد يوسف، مدير فني وعادل مصطفى، مدرب عام ومحمد رمضان، مدرب مساعد وطارق سليمان، مدرب حراس مرمى.