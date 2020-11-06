الأهلي يسابق الزمن للتخلص من هذا الثنائي





يستعد النادى الأهلى لحسم الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما تم الاستقرار على عودة بعض المعارين بعد انتهاء الموسم الحالي.





ويرغب بيتسو موسيمانى المدير الفنى الجنوب إفريقي للنادى الأهلي فى رحيل الثنائي السنغالي أليو بادجي والأنجولى جيرالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من اجل توفير مقعدين للتعاقد مع لاعبين أجانب.





وكشف مصدر داخل الأهلي بأن موسيمانى غير مقتنع بالثنائي بادجي وجيرالدو وطالب النادى الأهلى بسرعة رحيلهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ويستعد النادى الأهلى لمواجهة الزمالك فى نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري بعدما صعد الفريق على حساب الوداد البيضاوي المغربي بينما حقق الزمالك الصعود على حساب الرجاء البيضاوي.



