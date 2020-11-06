مدرب السويد يحرج إبراهيموفيتش

كشفت وسائل إعلام عالمية أن أندرسون المدير الفني للسويد وجه صدمة كبيرة للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي الذي يحلم بالعودة لتمثيل منتخب بلاده بعد 4 سنوات من اعتزاله الدولي.





وأفادت وسائل الإعلام بأن إبراهيموفيتش قام بنشر صورة له بقميص منتخب السويد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وعلق عليها قائلاً:"لم أرك منذ وقت طويل".





وأشارت وسائل الإعلام إلى أن آخر ظهور لإبراهيموفيتش بقميص السويد يعود إلى 22 يونيو 2016 في آخر مباريات بلاده في بطولة يورو 2016.





وألمحت وسائل الإعلام أن إبراهيموفيتش يقدم آداءاً ممتازا مع ميلان في الموسم الحالي بعد أن شارك في 7 مباريات في مختلف البطولات، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين.





ونشرت وسائل الإعلام تصريحات أندرسون على تغريدة إبراهيموفيتش التي علق عليها قائلاً:"أخبرني البعض أن هناك خطة وراء هذه الصورة لكنني لا أفهم ما تعنيه ولا أريد أن بذل الكثير من الجهد في هذا الأمر".





وأضاف:"مرت أربع سنوات ونصف منذ إعلان إبراهيموفيتش إنهاء مسيرته الدولية وتحدثنا عن ذلك عقب بطولة أوروبا".





واختتم أندرسون تصريحاته قائلاً:"أكن احترامًا كبيرًا لإبراهيموفيتش تمامًا مثل العديد من اللاعبين الآخرين الذين اتخذوا نفس القرار لكن الموضوع مغلق بالنسبة لي".