بوكيتينيو يهدد سولسكاير في مانشستر يونايتد

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه طرأت تطورات جديدة بشأن مستقبل النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي في الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن المان يونايتد خسر بهدفين مقابل هدف على يد إسطنبول باشاك شهير التركي في بطولة دوري أبطال أوروبا كما تراجع ترتيب الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي إلى المركز الـ15 بـ7 نقاط.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مسئولي الشياطين الحمر تواصلوا مؤخرًا مع ممثلي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي السابق لقيادة الشياطين الحمر خلفًا لسولسكاير.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن هذه الاتصالات تتعارض مع أنباء خرجت مؤخرًا عن وجود دعم إداري لسولسكاير ورفض إقالته مبكرًا.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن بوكيتينو هو الخيار المفضل لدى إدارة الشياطين الحمر وسيتولى قيادة مانشستر يونايتد في حالة إقالة المدير الفني النرويجي.

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