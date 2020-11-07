تعرف على سر حلم نيللي كريم وكيف تحقق





يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "100 وش" بجانب آسر ياسين وعدد من الفنانين وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.





قالت الفنانة نيللى كريم أنها تعتقد في الاحلام وأنها رسائل لها، مضيفة: "في حاجات كتير كنت بحلم بيها وبتتحقق دلوقتى يعنى مثلا لما كنت في إسكندرية وأنا صغيرة كنت بقعد في البلكونة واتخيل انى هبقى مشهورة".وأضافت نيللى كريم خلال لقاءها مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، "حلمت إنى بمثل حاجة ومعايا يسرا وأنا كنت وقتها ما عرفهاش خالص فقولت أكيد ده هيحصل، ودلوقتى الفنانة يسرا من اعز اصدقائى".