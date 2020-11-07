تعرف على سر حلم نيللي كريم وكيف تحقق

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

قالت الفنانة نيللى كريم أنها تعتقد في الاحلام وأنها رسائل لها، مضيفة: "في حاجات كتير كنت بحلم بيها وبتتحقق دلوقتى يعنى مثلا لما كنت في إسكندرية وأنا صغيرة كنت بقعد في البلكونة واتخيل انى هبقى مشهورة".


وأضافت نيللى كريم خلال لقاءها مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، "حلمت إنى بمثل حاجة ومعايا يسرا وأنا كنت وقتها ما عرفهاش خالص فقولت أكيد ده هيحصل، ودلوقتى الفنانة يسرا من اعز اصدقائى".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "100 وش" بجانب آسر ياسين وعدد من الفنانين وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيللي كريم الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب: بايدن الأقرب لرئاسة البيت الأبيض.. وترامب يحتاج إلى معجزة

منذ 42 دقيقة

موسيماني يوجه ضربة قاضية إلى نجم الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ حوالي 11 ساعة

بدري بانون يتخذ قرارًا مفاجئًا قبل انضمامه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ حوالي 4 ساعات

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ يوم

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتحرك من جديد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

محافظ الإسكندرية تكشف تفاصيل تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية

منذ ثلث ساعة

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. الكشف عن قائمة الراحلين عن الأهلي في الفترة المقبلة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يسابق الزمن للتخلص من هذا الثنائي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

بالمستندات.. وفاء صادق تتهم طليقها بالتزوير (صورة)

جولة مع الفنانين.. وفاء صادق تفضح طليقها.. ورسالة مؤثرة من أصالها إلى والدتها

عكس "مصطفي تورتة".. هكذا جسد ظافر العابدين شخصيات "الرجل المثالي" وفتي احلام البنات

"مشيت واخدت منى كل حاجة حلوة"... إيمي طلعت زكريا ترثي والدها

"حدث ×48 ساعة".. مشاجرات وحذف أغنية وفضيحة مذيع وارتباط ممثل بسيدة أعمال

لأول مرة.. أبطال "بـ 100 وش" يروون كواليس ما قبل التصوير

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:49 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

08:14 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

07:11 م

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

03:24 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

غدًا.. وكيل الأزهر يفتتح معهدًا جديدًا بمحافظة الدقهلية

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب