تعرف على قائمة الراحلين عن البنك الأهلي

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قرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، الإستغناء عن بعض اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد.





وشملت الأسماء التي رحلت عن الفريق الأول، كلاً من " سميرممدوح(فييرا)،وأحمد طارق سعودي،وأحمد جمال، وأحمد محمد عبده(بلحة)،وأحمد إبراهيم(عجلة)، ونادر السيد، وأحمد حامد، ومحمد ناجح، ومحمد فوزي، وعمرو عزت.





ويشارك في مران البنك، مجموعة من اللاعبين القدامى وهم" السيد منير، وحمادة جلال، وحسام الصانع، وأمير الزناتي، ومصطفى عبد الستار، وعمرو سمير، ومحمد مصطفى (ميدو) ،وإسلام صلاح (سولاري)، ومحمد السيد، ومحمود جمعة، وأحمد صبحي، ومحمد أحمد لعبة، وماجد عادل، وعلى صابر، وأمير مدحت، ومحمود عبد المجيد، وعبد الوهاب صابر، ومحمد حامد، ومحمود جمال، وأحمد عبد السيد.





وضم الفريق عدد من الصفقات الجديدة أبرزهم، محمد كوفي، وموسى دياورا، لاعب الإنتاج الحربي، وأحمد ياسين، لاعب مصر المقاصة السابق، وثنائي المصري بهاء مجدي، وأحمد ياسر.



ويسعى الفريق للتعاقد مع العديد من الصفقات القوية لتعزيز صفوف الفريق، وتلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف، المدير الفني للفريق إستعداداً للموسم المقبل بالدوري الممتاز.