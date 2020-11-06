موسيماني يوجه ضربة قاضية إلى نجم الأهلي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:30 م
محمد الصو
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وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة قوية إلى نجم الفريق المعار، خلال الفترة الحالية.

وأبدى موسيماني، رغبته في عدم عودة أكرم توفيق لاعب الفريق المعار إلى الجونة بالموسم الجديد، والتراجع عن فكرة استعادته.

ويأتي تفكير بيتسو في تأجيل عودة توفيق، بسبب وجود الثلاثي أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية، وهم الثلاثي الذي لا يمكن الاستغناء عنهم في تشكيل المارد الأحمر، ولا يمكن جلوسهم على دكة البدلاء.

ومن المقرر أن يحسم موسيماني موقفه من عودة اللاعب بشكل نهائي أو بقائه في الإعارة، عقب نهاية مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

ويستعد الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجاري بدلًا من 6 من نفس الشهر، على ملعب القاهرة الدولي.

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