"بعد إصابة 37 فنانا بكورونا"..الباز يطالب مهرجان الجونة بسحب تكريم متحدث الصحة

"بعد إصابة 37 فنانا بكورونا"..الباز يطالب مهرجان الجونة بسحب تكريم متحدث الصحة
السبت 07/نوفمبر/2020 - 04:13 ص
داليا الحسين
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طالب الإعلامي محمد الباز، بسحب تكريم مهرجان الجونة من متحدث وزارة الصحة، بعد ظهور العديد من الإصابات بين نجوم الفن بعد انتهاء المهرجان بأيام.
وأضاف الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أنه حتى الآن يوجد 37 حالة إصابة بين نجوم الفن الذين شاركوا في مهرجان الجونة.
وتابع الباز أن الصور من مهرجان الجونة كانت تكشف أنه لا توجد اي اجراءات احترازية بالمهرجان، موضحا أن مهرجان الجونة تحول لبؤرة لنشر الفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100106 حالات حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 108754 حالة من ضمنهم 100106 حالة تم شفاؤها، و6343 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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