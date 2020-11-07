"بعد إصابة 37 فنانا بكورونا"..الباز يطالب مهرجان الجونة بسحب تكريم متحدث الصحة

طالب الإعلامي محمد الباز، بسحب تكريم مهرجان الجونة من متحدث وزارة الصحة، بعد ظهور العديد من الإصابات بين نجوم الفن بعد انتهاء المهرجان بأيام.





وأضاف الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أنه حتى الآن يوجد 37 حالة إصابة بين نجوم الفن الذين شاركوا في مهرجان الجونة.





وتابع الباز أن الصور من مهرجان الجونة كانت تكشف أنه لا توجد اي اجراءات احترازية بالمهرجان، موضحا أن مهرجان الجونة تحول لبؤرة لنشر الفيروس.



